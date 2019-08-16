Энергетика
Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефтьRT на русском вчера в 03:36
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров. Как пишет Bloomberg, российским экспортёрам удалось дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября по июль.
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Российские экспортеры нарастили доходы на миллиард долларов из-за нефтяных санкций
Московский Комсомолецвчера в 21:02
Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США
Национальная служба новостейвчера в 14:49
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Политика
Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
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Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане
Как передает телекомпания Fox News, два человека стали жертвами крушения двухместного легкомоторного самолета в американском Новом Орлеане.
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Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
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Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
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Политика
Журналист Playboy и CNN подаст в суд на Белый дом
Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем собирается подать в суд на Белый дом за приостановку действия его постоянного пропуска, необходимого для посещения мероприятий для прессы.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене»
Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".
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Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету
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Общество
Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса»
Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Технологии
«Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу
Розничная сеть «Магнит» тестирует технологию оплаты путем распознавания лица покупателя, сообщили RNS в пресс-службе «Магнита».
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Происшествия
Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
Командир аварийно приземлившегося в поле самолет А321 Дмитрий Юсупов попросил прощения у пассажиров, за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Экономика
Самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами.
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Мужчина перерыл тонны мусора ради билета на концерт любимого артиста
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Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»
На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
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Авто
Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.
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