Президент США Дональд Трамп хочет скорейшей договоренности с Китаем по торговле ради роста на биржах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, советники Трампа призывают к скорейшему заключению торговой сделки с КНР.

Bloomberg рассказал, зачем Трампу сделка с КНР

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34

Экономика Экономика В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО 9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.

Политика Политика Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.

Происшествия Происшествия В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика В сенате США заблокировали закон о санкциях против России Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.

Экономика Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).

Общество Общество В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.

Политика Политика В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Политика Политика Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.

Происшествия Происшествия Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

Политика Политика Трамп намерен обсудить шатдаун с лидерами конгресса США Президент США Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил, что пригласил лидеров конгресса США на встречу, чтобы возобновить работу правительства.

Политика Политика На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Политика Политика Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото Президент Украины Петр Порошенко появился перед прессой "в пьяном виде" в 2015 году не из-за злоупотребления спиртными напитками, а в результате стрельб на полигоне.

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил российский танк Т-90С Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.

Политика Политика На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Общество Общество Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.

Происшествия Происшествия Российский робот попал под колеса беспилотника в США Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.

Политика Политика Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что США поддержат его усилия по заключению мирного договора с Россией в качестве средства по сдерживанию Китая.

Энергетика Энергетика Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.

Экономика Экономика Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России Компании Apple и Samsung с начала 2019 года повысили цены на смартфоны в России.

Политика Политика Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.

Авто Авто Эксперты назвали самые популярные в России авто с механической КПП Специалисты составили рейтинг самых популярных марок новых автомобилей с "механикой" (МКПП) по итогам продаж 11 месяцев 2018 года.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Происшествия Происшествия Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона Вечером 8 января лондонский аэропорт Хитроу приостановил все рейсы из-за сообщений о появлении неопознанного дрона на его территории.

Общество Общество В России запретили порошковый алкоголь С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

Финансы Финансы Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи.