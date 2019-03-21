Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у властиКоммерсантъ 04:36
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Статья издания в основном строится на предположениях политологов. Кремлевские источники отмечают, что никакого одобренного сценария нет.
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Происшествия
В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами
Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Экономика
«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика
Проникновение смартфонов составляет 70,3% от всех устройств, зарегистрированных в сети оператора, в то время как общее количество устройств, поддерживающих 4G и зарегистрированных в сети "МегаФона", увеличилось на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,2 млн устройств.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Угонщику самолёта «Аэрофлота» продлили арест
Угонщику самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Павлу Шаповалову продлили арест на период дальнейшего следствия в связи с тем, что срок решение Ханты-Мансийского районного суда истёк.
Обновлено в 06:47
Экономика
Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ
Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.
Обновлено в 04:22
Наука
У болезни Паркинсона есть запах
Стойкий мускусный запах, исходящий от человека, может говорить о развитии у него неизлечимой на сегодняшний день болезни Паркинсона.
Обновлено в 05:52
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Экономика
Ветеранам Великой Отечественной войны поднимут пенсии с 1 мая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что с 1 мая ветеранам Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии, поднимут пенсии.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Ямальский омбудсмен раскритиковал стройки и медицину на Ямале
Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак жестко раскритиковал сферу строительства и здравоохранения в округе.
Обновлено в 02:44
Экономика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Общество
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО
Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Защита попросила восстановить Арашукова в должности сенатора
Защита обжаловала решение о временном отстранении от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах, сообщила РИА Новости адвокат Анна Ставицкая.
Обновлено в 05:40
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Погребняка по просьбе Дюкова
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о грядущем рассмотрении слов нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.
Обновлено в 06:43
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело
В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59