Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у властиКоммерсантъ 04:36

с чего всё началось

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Статья издания в основном строится на предположениях политологов. Кремлевские источники отмечают, что никакого одобренного сценария нет.

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

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