Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 годаУралинформбюро 10:02
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года". Источники подчеркивают, что окончательное решение по объединению еще не принято.
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Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся
В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Террористы осуществили новую провокацию с химоружием в Хаме
Боевики со стороны территории идлибской зоны деэскалации провели новую провокацию с помощью Запада, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия.
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Гаджеты
Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года
Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
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Футбол
Зенит — Динамо 2:0
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Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
США разработали концепцию "достартового перехвата" межконтинентальных баллистических ракет, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
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Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Общество
Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление
Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Убийца расчленил знакомую за отказ стать второй женой
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка была задушена. Убийца обезобразил лицо и руки трупа.
Обновлено в 15:51
Хоккей
Артемий Панарин: «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон»
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Экономика
ВШЭ прогнозирует рост реальных доходов населения РФ в 2019 году
При благоприятном сценарии развития реальные доходы населения могут увеличиться на 0,8–1,1 процентного пункта, продемонстрировав положительную динамику впервые за пять лет, считают аналитики ВШЭ.
Обновлено в 06:14
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Собчак довела Бузову до припадка
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
Обновлено в 14:30
Футбол
«Краснодар» не смог победить «Ахмат»
Обновлено в 14:09
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
ЦСКА обыграл «Анжи» в матче РПЛ
«Анжи» на своем поле проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:28
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Политика
Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине
По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено в 14:59