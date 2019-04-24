Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 годаУралинформбюро 10:02

По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года". Источники подчеркивают, что окончательное решение по объединению еще не принято.

Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года

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