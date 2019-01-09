Политика
Bloomberg рассказал о целях Трампа в переговорах с Китаем
Bloomberg рассказал о целях Трампа в переговорах с КитаемИзвестия02:01
Китайская сторона анонсировала эту встречу 4 января после телефонных переговоров на уровне заместителей министров. Американское издание The Wall Street Journal писало о проработке сделки между США и Китаем, которая снизит напряженность в их отношениях, в конце декабря.
Известия02:01
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СМИ: Трамп стремится к договоренности с КНР ради роста фондовых индексов
Российская газетавчера в 21:45
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
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Армия и оружие
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