Политика

Bloomberg рассказал о целях Трампа в переговорах с Китаем
Известия
02:01

Китайская сторона анонсировала эту встречу 4 января после телефонных переговоров на уровне заместителей министров. Американское издание The Wall Street Journal писало о проработке сделки между США и Китаем, которая снизит напряженность в их отношениях, в конце декабря.
Известия02:01

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ТАССвчера в 19:09
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Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".
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