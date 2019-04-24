Bloomberg раскрыл план Путина остаться у власти после 2024 годаURA.Ru 08:06

Президент РФ Владимир Путин может рассматривать объединение России и Белоруссии как вариант остаться у власти после 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники в Кремле.

Bloomberg раскрыл план Путина остаться у власти после 2024 года

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