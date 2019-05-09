Экономика
Bloomberg прогнозирует Китаю крупнейший в истории страны дефолтАктуальные Новости вчера в 12:44
Китай может столкнуться с дефолтом на рынке облигаций, который окажется крупнейшим в истории страны. Соответствующие прогнозы относительно судьбы Поднебесной озвучили эксперты издания Bloomberg. Аналитики предупредили, что дефолт может оказаться на уровне 13 трлн долларов.
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Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Футбол
Курбан Бердыев: «В начале матча дали фору „Локомотиву“»
Можно сказать, дали фору сопернику в начале матча. Из позитивного отмечу, что команда неплохо действовала в меньшинстве.
Обновлено в 14:29
Общество
Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая
В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Красноярске, сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:05
Экономика
Бразильский горнодобывающий концерн Vale завершил 1-й квартал с убытком
Бразильский горнодобывающий концерн Vale SA завершил первый квартал с убытком, что связано с прорывов в январе дамбы на руднике Corrego do Feijao.
Обновлено в 10:04
Экономика
Туроператоры предупредили о росте цен на отели в Турции
Туристические операторы заявляют, что цены на отели в Турции вырастут на 10–15% в высоком сезоне, в низком сезоне стоимость проживания уже увеличилась, сообщила Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Политика
Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика
Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным
Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Футбол
Давид Луис продлил контракт с «Челси»
Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 14:26
Политика
Трамп оценил торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе.
Обновлено в 13:41
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
Обновлено в 04:09
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Хоккей
Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги
Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15