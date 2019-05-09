Экономика

Bloomberg прогнозирует Китаю крупнейший в истории страны дефолтАктуальные Новости вчера в 12:44

Китай может столкнуться с дефолтом на рынке облигаций, который окажется крупнейшим в истории страны. Соответствующие прогнозы относительно судьбы Поднебесной озвучили эксперты издания Bloomberg. Аналитики предупредили, что дефолт может оказаться на уровне 13 трлн долларов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

Газета.Ruвчера в 10:13

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

РИА Новостивчера в 06:42

Китаю предсказали крупнейший в истории дефолт

Lenta.ru08 мая в 10:11

Китайский рынок облигаций в этом году может столкнуться с крупнейшим в своей истории дефолтом

Эхо Москвывчера в 01:45

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

РБК08 мая в 20:48

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в его истории дефолт

Коммерсантъвчера в 01:49

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Труд08 мая в 12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Хоккей

Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Обновлено в 12:29
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Кино

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Обновлено в 13:51
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Футбол

Курбан Бердыев: «В начале матча дали фору „Локомотиву“»

Можно сказать, дали фору сопернику в начале матча. Из позитивного отмечу, что команда неплохо действовала в меньшинстве.
Обновлено в 14:29
Общество

Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая

В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске

Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Красноярске, сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:05
Экономика

Бразильский горнодобывающий концерн Vale завершил 1-й квартал с убытком

Бразильский горнодобывающий концерн Vale SA завершил первый квартал с убытком, что связано с прорывов в январе дамбы на руднике Corrego do Feijao.
Обновлено в 10:04
Экономика

Туроператоры предупредили о росте цен на отели в Турции

Туристические операторы заявляют, что цены на отели в Турции вырастут на 10–15% в высоком сезоне, в низком сезоне стоимость проживания уже увеличилась, сообщила Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 07:01
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

Обновлено в 13:24
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Футбол

Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 14:26
Политика

Трамп оценил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе.
Обновлено в 13:41
Политика

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено в 07:41
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 08:50
Здоровье

Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку

Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
Обновлено в 04:09
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Хоккей

Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное