Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM 01:50
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Обновлено в 06:27
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Культура
Телекинофорум «Родные тропы» начнёт работу в Москве 12 августа
С 12 по 15 августа в столице пройдет IV национальный телекинофорум "Родные тропы".
Обновлено в 06:29
Экономика
Индия снизила интенсивность выбросов углекислого газа на 20%
Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх заявил общественности, что страна добилась снижения интенсивности выбросов углекислого газа на 20%.
Обновлено вчера в 12:32
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Ак Барс», трижды уступая в счете
Команда из Екатеринбурга трижды уступала в счете и одержала победу в серии буллитов.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Восемнадцать туристов застряли на пляже в Приморье из-за ливней
Обновлено 09 августа в 23:35
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Футбол
Динамо — Зенит 0:2
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Происшествия
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено вчера в 07:15
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 5G прошёл сертификацию Bluetooth SIG
Речь идёт об аппарате Galaxy A90, который недавно получил сертификат Wi-Fi Alliance, а недавно появился на сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG).
Обновлено в 03:27
Футбол
На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров
В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
Обновлено в 05:55
Политика
Захарова посмеялась над планами Киева вернуть Донбасс силами полиции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над сообщением Нацполиции Украины о том, что около 800 полицейских будут "восстанавливать государственный суверенитет" в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Наука
Ученые рассказали, почему кошки едят траву
Наверное, каждый человек, у которого в доме живет кошка, замечал, что этот домашний питомец очень любит пожевать растения.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58