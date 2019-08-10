Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Названы самые богатые семьи мира

URA.Ruвчера в 16:11

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъвчера в 18:49

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины

Обновлено в 17:04
Армия и оружие

При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР

Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Космос

Китай запустил первую многоразовую ракету

Эксперты сообщили, что китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта

Младший сын актёра Алена Делона Ален-Фабьен сообщил, что его отец идёт на поправку после перенесённого инсульта.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Общество

«Медуза» назвала имя человека, который опубликовал в Telegram данные «сторонников Навального»

9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» появился пост о том, что в чат «Московская команда Навального» администраторы случайно выложили всю базу своих сторонников — паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей

В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 17:08
Кино

Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой

Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.
Обновлено в 03:46
Политика

Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено вчера в 12:23
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол

Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.
Обновлено в 17:55
Кино

«Форсаж: Хоббс и Шоу» удерживает лидерство в прокате в США

Первое место в десятке лидеров продолжают удерживать Дуэйн "Скала" Джонсон и Джейсон Стейтем - исполнители главных ролей в блокбастере этого сезона "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Обновлено в 16:49
Общество

Верните выборы и отпустите политзеков. Демонстрации по всей стране

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный с мэрией митинг за освобождение политических заключенных и допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и другие органы власти.
Обновлено вчера в 05:47
Наука

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

Обновлено в 12:30
Армия и оружие

В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

Обновлено в 19:02
Происшествия

Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам

Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что сотрудников центра, погибших в результате ЧП в Архангельской области, представили к государственным наградам.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС

Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Обновлено в 18:33
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

Обновлено в 12:57
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции

«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 16:56
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ

Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
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