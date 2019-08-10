Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM 01:50
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 20 замечен в магазине: Snapdragon 710, двойная камера и аккумулятор емкостью 3500 мА·ч за $350
Смартфон среднего уровня Sony Xperia 20 пока не представлен официально, но уже замечен в индийском онлайновом магазине — с подробным перечнем характеристик и стоимостью.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали двое осужденных
Обновлено в 03:26
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса
Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Происшествия
Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах
«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Политика
СМИ узнали о гневе Елизаветы II в адрес британских политиков
Королева Великобритании Елизавета II разочарована политиками Соединенного королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях Brexit.
Обновлено в 03:44
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Футбол
Антуан Гризманн забил первый мяч за «Барселону»
Всего в течение 15 минут каталонским клубом было забито 4 мяча. Автором 2-го мяча стал новичок команды Антуан Гризманн.
Обновлено в 05:14
Общество
«Белый счетчик» сообщил о 40 000 участников на акции протеста в Москве
Число участников согласованной с московскими властями акции протеста в Москве, проходящей на проспекте Сахарова, увеличилось до 40 000 человек, сообщает в Facebook проект «Белый счетчик».
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии Украины ликвидирован на Донбассе
На Донбассе уничтожен боевик национальной гвардии Украины Романенко Роман. Об этом сообщает пресс-служба командования так называемой «ООС».
Обновлено в 01:56
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титул
На турнире UFC 238 в Чикаго Шевченко впервые защитила пояс в поединке с американкой Джессикой Ай.
Обновлено в 02:20
Происшествия
СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве
Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Религия
Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
Кокорин заявил, что готов бесплатно играть за «Зенит»
Обновлено вчера в 10:00
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Под Архангельском погибли пять сотрудников Росатома
Обновлено 09 августа в 18:24
Шоу-бизнес
Бывшая жена Данко передвигается на костылях
Экс-жена Данко Наталия Устюменко два года одна воспитывает дочерей Соню и Агату.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В США усомнились в суициде миллиардера-педофила Эпштейна
Обновлено в 04:53
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Несколько лет назад женщина, как пишет издание, пыталась устроиться на работу курьером.
Обновлено вчера в 20:58
Кино
7 фактов фактов о звезде «Тора» Крисе Хемсворте
Обновлено вчера в 19:20
Общество
СМИ назвали доходы популярных российских блогеров
YouTube-канал о технологиях и гаджетах Wylsacom принес ему за год 173 млн рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Forbes и Российского исследовательского центра блогеров.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17