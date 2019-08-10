Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM вчера в 01:50
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
На северо-востоке Сирии прогремел взрыв
Четверо бойцов патруля "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено вчера в 04:21
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено 10 августа в 14:21
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено вчера в 20:43
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Кейт Миддлтон завидует Меган Маркл
Бывшие работодатели очень высоко оценивали уровень подготовки Маркл.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Елизавету II разочаровали британские политики
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено вчера в 01:00
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
Врачи дают клятву заботиться о своих пациентах, но и сами граждане должны знать о своих правах, не полагаясь лишь на порядочность любого человека в белом халате.
Обновлено 10 августа в 15:11
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
Обновлено вчера в 21:06
Теннис
Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с финального матча турнира в Торонто против канадки Бьянки Андрееску.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Сочи»
ЦСКА снова потерял очки в домашнем матче и сейчас занимает второе место в таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локомотивом», «Краснодаром» и «Арсеналом» — у них по 10 очков.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Спорт
В Екатеринбурге марафон «Европа — Азия» объединил 7 тыс. человек
В Екатеринбурге 11 августа прошёл марафон «Европа — Азия». Он объединил более 7 тыс. человек, которые представляли 353 города и 18 стран.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено вчера в 14:29