Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM 01:50

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъвчера в 18:49

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

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Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

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РБКвчера в 12:55
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Армия и оружие

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Обновлено в 06:27
Армия и оружие

В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА

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Политика

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Общество

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В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
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Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сфотографировался с юным фанатом, который врезался в фонарный столб, пытаясь догнать машину футболиста, сообщает Sky Sports.
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Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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Кровь и жестокость: фанаты показали, как бы выглядели «Мстители» с рейтингом R

Обновлено в 05:52
Происшествия

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В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 22:20
Культура

Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек

Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Татарстане на трассе произошла утечка опасного вещества

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Политика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
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Политика

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Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Командование разрешило снайперам ВСУ убивать мирных жителей

В сообщении говорится, что агентство располагает данными о том, что командование ВСУ направило к линии соприкосновения Украины и ЛДНР снайперские группы, разрешив им самостоятельно выбирать цели.
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Шоу-бизнес

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На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
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Общество

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В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
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Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике

Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Теннис

Директор «Мастерса» в Монреале: Наши болельщики любят Медведева

Директор соревнований в Монреале Эжен Лапьер рассказал о своих ожиданиях от финального матча турнира между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.
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Трамп назвал Байдена психически нездоровым для президента

Дональд Трамп назвал своего конкурента за пост президента США «психически непригодным» для этой должности.
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Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Две тысячи волгоградцев привили от пневмококковой инфекции

До конца этого года более 21 тысячи пациентов смогут воспользоваться этой услугой и пройти диспансеризацию, а также профилактические врачебные осмотры Напомним, 8 августа глава региона Андрей Бочаров на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обсуждал вопросы развития медицины в области, в том числе помощи пожилым людям.
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В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
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Политика

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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Происшествия

В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек

Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
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Волгоградские мусульмане празднуют Курбан-байрам

Священный праздник Курбан-байрам, сегодня отмечают тысячи волгоградских мусульман. Празднования продлится 4 дня – до 14 августа.
Обновлено в 02:19
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