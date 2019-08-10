Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM вчера в 01:50

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Названы самые богатые семьи мира

URA.Ru10 августа в 16:11

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъ10 августа в 18:49

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ru10 августа в 13:47

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русском10 августа в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАСС10 августа в 14:34

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новости10 августа в 16:08

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБК10 августа в 12:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
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По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.
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Обновлено 10 августа в 10:28
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