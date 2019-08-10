Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.

Авто Эксперты выяснили, как возраст влияет на выбор автомобиля Отмечается, что молодые россияне в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего используют онлайн-сервис у официальных дилеров для покупки машин, при этом на мужчин приходится 45,3%, а на женщин – 39,5%.

Политика Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

Происшествия Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33 В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.

Общество Синоптики предупредили россиян о заморозках Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.

Происшествия Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.

Происшествия В Петербурге открыли стрельбу из автомобиля свадебного кортежа В Петербурге из автомобиля свадебного кортежа, двигавшегося по Колпинскому шоссе, была открыта стрельба.

Политика Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Экономика Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.

Экономика В России сократилось количество госкомпаний В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Общество Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки «Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Здоровье Медики рассказали о пользе употребления чая каркаде Чай каркаде рекомендуется принимать для профилактики различных заболеваний, также он влияет на давление и помогает при похмелье, передает Oane.ws.

Общество Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Экономика Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».