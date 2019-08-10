Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM вчера в 01:50
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Авто
Эксперты выяснили, как возраст влияет на выбор автомобиля
Отмечается, что молодые россияне в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего используют онлайн-сервис у официальных дилеров для покупки машин, при этом на мужчин приходится 45,3%, а на женщин – 39,5%.
Обновлено в 02:51
Политика
Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».
Обновлено в 04:17
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:27
Культура
Джордж Мартин получил «якутский Оскар»
Обновлено в 03:56
Общество
Синоптики предупредили россиян о заморозках
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.
Обновлено в 04:16
Экономика
ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»
Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:11
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Обновлено в 02:33
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Петербурге открыли стрельбу из автомобиля свадебного кортежа
В Петербурге из автомобиля свадебного кортежа, двигавшегося по Колпинскому шоссе, была открыта стрельба.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
В Сарове начинается прощание с пятью погибшими сотрудниками Росатома
По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.
Обновлено в 03:00
Экономика
В России сократилось количество госкомпаний
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.
Обновлено в 04:17
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено 10 августа в 10:28
Здоровье
Медики рассказали о пользе употребления чая каркаде
Чай каркаде рекомендуется принимать для профилактики различных заболеваний, также он влияет на давление и помогает при похмелье, передает Oane.ws.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 08:21
Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
Интерьеры станции «Лефортово» БКЛ стилизуют под старину
Интерьеры станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро стилизуют под старинные гравюры ХVII–XVIII веков.
Обновлено в 01:57