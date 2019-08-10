Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM 01:50

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

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