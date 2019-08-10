Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM 01:50
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Авто
Aurus Senat стал главным экспонатом выставки в Туркмении
Обновлено в 14:53
Общество
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Волонтер от «Яблока» признал вину за участие в массовых беспорядках
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину за участие в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Наука
В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая
Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.
Обновлено 08 августа в 14:14
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
Обновлено в 13:28
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Футбол
Ахмат — Спартак 1:3 (2-й тайм)
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Авто
Электрический Porsche Taycan дебютирует 4 сентября
Немецкий автопроизводитель анонсировал дату дебюта своего нового электрокара Porsche Taycan. Новинку представят в среду, 4 сентября.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Следком сообщил о выписке Васильева
Режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, попавшего в реанимацию прямо из изолятора временного содержания, выписали из больницы, сообщил Следком РФ.
Обновлено в 11:39
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Самолёты Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено в 10:27
Футбол
«Сити» показал эффектную обработку мяча от Зинченко
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал эффектный прием мяча на одном из тренировочных занятий команды.
Обновлено в 10:19
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
На сайте украинского лидера Владимира Зеленского 7 августа зарегистрирована петиция с просьбой провести в стране денежную реформу, сделав доллар национальной валютой, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Футбол
Миладинович: не думаю, что это пенальти
Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Обновлено в 15:54
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Путешествия
Туристы рассказали, какими услугами пользуются в аэропорту
Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Общество
Эксперты назвали последствия ежедневного употребления кофе
Ученые рассказали о положительных и негативных последствиях употребления кофе каждый день.
Обновлено в 03:44