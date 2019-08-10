Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM 01:50

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъвчера в 18:49

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

РЕН ТВвчера в 14:28

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
Политика

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий».
Обновлено в 08:31
Политика

Синоптик оценил сообщение о применении климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг предположение депутата Госдумы Алексея Журавлёва о влиянии США на погоду в России с помощью климатического оружия.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году

Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Утечка опасного вещества произошла на трассе М-7 в Татарстане

Обновлено в 07:43
Происшествия

Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Глинки/Гретцки

Стоит отметить, что это первая победа национальной команды России в Кубке Глинки/Гретцки с 1995 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

«Интерфакс»: секретарь Совбеза Ингушетии подал в отставку

Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подал заявление на увольнении по собственному желанию на имя врио главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:46
Религия

Мусульмане Ставрополья отмечают Курбан-байрам

Мусульман Ставрополья поздравил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.
Обновлено в 06:09
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Авто

Составлен топ-5 доступных дизельных кроссоверов в России

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый дизельным мотор с отдачей в 109 л.с. На втором месте расположился Hyundai Tucson, за который дилеры просят от 1,889 млн рублей.
Обновлено в 03:34
Футбол

Хавбек «Монако» Мейбри перешел в «Манчестер Юнайтед»

По информации портала transfermarkt, переход хавбека обошелся манкунианцам в 10 миллионов евро.
Обновлено в 08:19
Футбол

«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро

«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся к скорой свадьбе

52-летний режиссёр Фёдор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева ведут подготовку к своей свадьбе.
Обновлено в 07:06
Политика

Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Политика

Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Кино

«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе

Обновлено в 05:21
Политика

Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались

Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Здоровье

В Крыму за полгода родилось 86 двоен и три тройни

За пять месяцев в республике было зарегистрировано свыше 3 тыс. браков и 2 тыс. разводов.
Обновлено в 01:55
Общество

«Миссис Россия — 2019» прокомментировала победу в конкурсе

Победительница конкурса "Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова рассказала о своих эмоциях после финала мероприятия.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Спасатели эвакуировали 11 туристов, застрявших на пляже в Приморье

Обновлено в 05:33
Политика

Ницой сказала, что уничтожит Украину

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
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