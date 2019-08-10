Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM 01:50
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов
Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий».
Обновлено в 08:31
Политика
Синоптик оценил сообщение о применении климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг предположение депутата Госдумы Алексея Журавлёва о влиянии США на погоду в России с помощью климатического оружия.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Глинки/Гретцки
Стоит отметить, что это первая победа национальной команды России в Кубке Глинки/Гретцки с 1995 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
«Интерфакс»: секретарь Совбеза Ингушетии подал в отставку
Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подал заявление на увольнении по собственному желанию на имя врио главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:46
Религия
Мусульмане Ставрополья отмечают Курбан-байрам
Мусульман Ставрополья поздравил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.
Обновлено в 06:09
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Авто
Составлен топ-5 доступных дизельных кроссоверов в России
Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый дизельным мотор с отдачей в 109 л.с. На втором месте расположился Hyundai Tucson, за который дилеры просят от 1,889 млн рублей.
Обновлено в 03:34
Футбол
Хавбек «Монако» Мейбри перешел в «Манчестер Юнайтед»
По информации портала transfermarkt, переход хавбека обошелся манкунианцам в 10 миллионов евро.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся к скорой свадьбе
52-летний режиссёр Фёдор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева ведут подготовку к своей свадьбе.
Обновлено в 07:06
Политика
Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Кино
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Здоровье
В Крыму за полгода родилось 86 двоен и три тройни
За пять месяцев в республике было зарегистрировано свыше 3 тыс. браков и 2 тыс. разводов.
Обновлено в 01:55
Общество
«Миссис Россия — 2019» прокомментировала победу в конкурсе
Победительница конкурса "Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова рассказала о своих эмоциях после финала мероприятия.
Обновлено в 07:21
Политика
Ницой сказала, что уничтожит Украину
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28