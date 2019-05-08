Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия 02:23
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
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Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»
В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Общество
Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»
На Красной площади в акции принял участие президент Владимир Путин. В руках президент держал потрет своего отца-фронтовика.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направлении
Обновлено в 06:01
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Медики рассказали, как похудеть в лице
Специалисты рассказали, как выглядеть стройной и иметь худое лицо.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Авто
Преимущества и недостатки регистрации автомобиля на несовершеннолетнего ребенка
Многие проводят официальную регистрацию автомобиля на других граждан. В их число входят и несовершеннолетние дети.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России
Глава Северного командования американских ВС генерал Терренс О'Шонесси призвал США наращивать военный потенциал в Арктике на случай конфликта с российской стороной.
Обновлено в 00:58
Общество
В Москве и Петербурге началась акция «Бессмертный полк»
Около миллиона человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Москве.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент участвует в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Обновлено вчера в 19:01
Здоровье
Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности питьевой воды
Зарубежные эксперты перечислили 8 знаков, которые сигнализируют о том, что питьевая вода является непригодной для употребления.
Обновлено 07 мая в 12:48
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00