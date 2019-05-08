Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия 02:23
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поделилась фотографией без макияжа
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад по случаю 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
Обновлено в 04:18
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»
В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»
В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Авто
Карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Югре силовики сорвали воздушный «Бессмертный полк»
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.
Обновлено в 05:35
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Спорт
Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести хавбека АЗ Гуса Тила
21-летний голландский хавбек интересен «Зениту» и «Спартаку», оба клуба уже готовят предложения о трансфере.
Обновлено вчера в 15:57
Хоккей
Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе
Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Общество
На площади Победы в Туле прошел торжественный митинг
Следом за колонной военной техники через площадь пройдет шествие гражданской инициативы «Бессмертный полк».
Обновлено в 03:22
Общество
В Кузбассе сделают копию памятника в Трептов-парке в Берлине
Копию установленного в Трептов-парке в Берлине памятника советскому воину-освободителю с немецкой девочкой на руках, прототипом которого стал житель Кузбасса Николай Масалов, построят в Кузбассе, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Обновлено в 05:26
Технологии
У WhatsApp появится платежный сервис
Компания Facebook, купившая пять лет назад WhatsApp, планирует запустить в приложении платежный сервис.
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова копирует стиль Филиппа Киркорова
Судя по всему, певица решила не упускать шанс и поучиться у лучших, что заметно отразилось на ее стиле, так как красавица начала копировать образы артиста.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»
Обновлено в 04:53
Авто
Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V
В Азии стартовали продажи обновленного бюджетного кроссовера Honda BR-V, который был представлен недавно на автосалоне в Джакарте.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В Петербурге в Параде Победы примет участие звонарь со звонницей
В петербургском военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые примет участие звонарь с передвижной звонницей.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35