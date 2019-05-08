Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия 02:23

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

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