Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия 02:23
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
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Политика
Путин оценил прошедший в Москве парад Победы
Обновлено в 09:23
Политика
Немецкие СМИ удивила праздничная речь Путина
Обновлено в 07:44
Политика
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено в 07:47
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Вторым пилотом сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» был ставрополец
Члены экипажа на допросах после аварии рассказали, что второй пилот спасал из горящего лайнера лётные документы.
Обновлено в 05:45
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Помощник Путина предсказал ослабление рубля
Решение США повысить пошлины на товары из Китая ослабит рубль.
Обновлено в 07:43
Экономика
Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика
Киевляне вытащили портрет порноактрисы на свой парад Победы
Обновлено в 06:35
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В России проживает 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сказано на сайте Министерства труда.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 09:08
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено вчера в 05:08
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Общество
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Обновлено в 05:26
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым
Обновлено в 07:14