Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия 02:23

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший дефолт в истории

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Lenta.ruвчера в 10:11

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Трудвчера в 12:05
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