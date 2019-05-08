Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия 02:23

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.

Политика В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка» Ранее в украинской Нацполиции заявили, что только согласно поданным заявкам на территории Украины 9 мая свыше 600 тысяч человек планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, в том числе в акции "Бессметный полк".

Политика Назарбаев приехал на парад Победы Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.

Транспорт Япония представила самый быстрый в стране поезд Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.

Общество Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынке Панихида по композитору Евгению Крылатову пройдет в храме иконы Божьей Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле в Москве 11 мая, похороны состоятся в тот же день.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.

Политика Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

Гаджеты Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10 В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.

Футбол Главный тренер «Аякса»: Не могу никого винить Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг подвел итог матча. Победный мяч шпор был забит в добавленное время.

Происшествия На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.

Общество В Москве проходит шествие «Бессмертного полка» В память о подвиге солдат, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, в столице России проходит шествие «Бессмертный полк».

Гаджеты Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.

Общество В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Таисия Повалий представила фото в чувственном образе Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.

Общество Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.

Политика Американские пошлины на товары КНР могут ослабить рубль Рубль может ослабнуть в случае повышения американских пошлин на ряд китайских товаров, сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Кино Художник «Бэтмена против Супермена» показал первую версию Думсдея Первоначальный дизайн Думсдея, одного из главных антагонистов фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", отличался от того, что в итоге увидели на экранах зрители.

Хоккей Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".

Происшествия Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.