Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия 02:23
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
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Культура
Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»
"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Политика
В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»
Ранее в украинской Нацполиции заявили, что только согласно поданным заявкам на территории Украины 9 мая свыше 600 тысяч человек планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, в том числе в акции "Бессметный полк".
Обновлено в 06:06
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Транспорт
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынке
Панихида по композитору Евгению Крылатову пройдет в храме иконы Божьей Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле в Москве 11 мая, похороны состоятся в тот же день.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.
Обновлено в 06:22
Политика
Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Футбол
Главный тренер «Аякса»: Не могу никого винить
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг подвел итог матча. Победный мяч шпор был забит в добавленное время.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая
В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.
Обновлено в 06:53
Общество
В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»
В память о подвиге солдат, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, в столице России проходит шествие «Бессмертный полк».
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Политика
Лукашенко в поздравлении на 9 мая напомнил о срыве ДРСМД
Обновлено в 05:30
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
После критики в соцсетях Яна Рудковская показала среднего сына
Похоже, Яна Рудковская прислушалась к фолловерам и, наконец, показала среднего сына Колю.
Обновлено в 04:20
Политика
Американские пошлины на товары КНР могут ослабить рубль
Рубль может ослабнуть в случае повышения американских пошлин на ряд китайских товаров, сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:28
Кино
Художник «Бэтмена против Супермена» показал первую версию Думсдея
Первоначальный дизайн Думсдея, одного из главных антагонистов фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", отличался от того, что в итоге увидели на экранах зрители.
Обновлено в 04:50
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено 07 мая в 14:51
Хоккей
Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе
Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский сделал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
На Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:08