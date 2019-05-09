Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия вчера в 02:23
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
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Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
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Цены на металлы на мировых рынках на 18.30
Цены на металлы на мировых рынках на 18.30. Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов
Обновлено вчера в 11:30
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Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
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Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд
Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
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Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни
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Требование импичмента Трампа поддержали более 10 миллионов человек
Свыше 10 миллионов человек подписали петицию о начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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