Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия вчера в 02:23
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
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Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Претензии Украины на Керченский пролив, озвученные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, абсолютно неуместны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 08:43
Политика
В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова
Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева кормит ребенка грудью и просит совета у подписчиков
Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая в феврале нынешнего года мамой, призналась своим почитателям, что кормит ребенка грудью и не переживает за свою фигуру и формы.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Обновлено вчера в 13:49
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в Петербург
Обновлено в 01:49
Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Политика
Коломойский рассказал, на что может претендовать Порошенко
Действующий президент Украины Пётр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого претендовать на дипломатическую должность.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Хоккей
Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео
По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика
В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 05:20
Футбол
Парфенов: «Непонятно, как засчитали первый гол „Оренбурга“»
Непонятно, как засчитали гол, ведь в том моменте боковой арбитр сначала показал положение вне игры.
Обновлено в 07:47
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских вооруженных формирований, проводивший разведку в районе села Веселая Гора Славяносербского района.
Обновлено в 07:31
Общество
Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы
Жена бывшего депутата Подмосковья и малоизвестная певица Оксана Яковлева выложила в Instagram два видео.
Обновлено вчера в 20:43
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции и задержании сотрудника
На видео, которое было опубликовано в канале, Иксанов рассказал, что последние часы многие СМИ сообщают о том, что в Mash проводятся обыски, сотрудники правоохранительных органов изымают компьютеры, а также отправляют на допросы наших сотрудников.
Обновлено вчера в 20:35
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48