Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтИзвестия вчера в 02:23

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg, опубликованном 8 мая.
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Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

Газета.Ruвчера в 10:13

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

РИА Новостивчера в 06:42

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Труд08 мая в 12:05

Китайский рынок облигаций в этом году может столкнуться с крупнейшим в своей истории дефолтом

Эхо Москвывчера в 01:45

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

РБК08 мая в 20:48

Китаю предсказали крупнейший в истории дефолт

Lenta.ru08 мая в 10:11

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в его истории дефолт

Коммерсантъвчера в 01:49
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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого претендовать на дипломатическую должность.
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Парфенов: «Непонятно, как засчитали первый гол „Оренбурга“»

Непонятно, как засчитали гол, ведь в том моменте боковой арбитр сначала показал положение вне игры.
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Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
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Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских вооруженных формирований, проводивший разведку в районе села Веселая Гора Славяносербского района.
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