с чего всё началось

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит.

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Происшествия Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.

Происшествия Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).

Наука Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.

Волейбол Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020 Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.

Общество Начало августа 2019 стало самым холодным почти за 70 лет Первая декада текущего месяца стала самой холодной в Москве за 69 лет. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

Футбол ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи» По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.

Футбол 40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор» Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.

Здоровье Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.

Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Футбол Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Происшествия Драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся к свадьбе Ряд новостных изданий сообщает о том, что известный режиссер Федор Бондарчук готов жениться на своей давней возлюбленной актрисе Паулине Андреевой.