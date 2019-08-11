с чего всё началось

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Кино Новый фильм Квентина Тарантино установил рекорд в прокате Об успехе киноленты говорят цифры: только за первый день проката в России и странах СНГ фильм собрал более 125 миллионов рублей.

Происшествия Волонтер от «Яблока» признал вину за участие в массовых беспорядках Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину за участие в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Музыка Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.

Происшествия Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.

Экономика Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Шоу-бизнес Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Общество Начало августа 2019 стало самым холодным почти за 70 лет Первая декада текущего месяца стала самой холодной в Москве за 69 лет. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Футбол Миладинович: не думаю, что это пенальти Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.