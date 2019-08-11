с чего всё началось

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит.

Футбол «Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Технологии Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета Все началось в годы холодной войны из-за паранойи американских военных: как им общаться между собой, чтобы Советы не совали свой нос.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.

Происшествия В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Культура Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.

Общество В России введут новые правила для любителей рыбалки Новые правила любительской рыбалки в России начнут действовать с 1 января 2020 года.

Здоровье Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Политика Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Общество Медведев отметил роль строительной отрасли Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

Культура Мейвезер пошутил над 50 Cent. Когда-то рэпер сам троллил бойца Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер в своем Instagram пошутил над динамикой продаж альбомов рэпера 50 Cent.

Происшествия Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.

Происшествия На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Финансы Рубль нашел поддержку у мировых центробанков Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Космос Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.

Футбол «Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.

Теннис Медведев рассказал, будет ли бояться Надаля в финале Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ожиданиях от выступления в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Монреале.

Шоу-бизнес Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.

Общество Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.