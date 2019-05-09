Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолтРБК вчера в 20:48
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Об этом свидетельствует исследование Bloomberg.
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Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Обновлено вчера в 03:49
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Эксперты определили лучшие смартфоны по соотношению цены и качества
Эксперты AnTutu составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению стоимости гаджета и его производительности.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности питьевой воды
Зарубежные эксперты перечислили 8 знаков, которые сигнализируют о том, что питьевая вода является непригодной для употребления.
Обновлено 07 мая в 12:48
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Обновлено в 03:22
Происшествия
Суд признал вину футболистов Кокорина и Мамаева
На заседании пресненского районного суда Александр Кокорин и Павел Мамаев были признаны виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:45
Гаджеты
На видео показали новый iPhone XR 2019
В Интернете был размещен видеоролик, где показан концепт новой версии iPhone XR, которая, возможно, будет представлена на презентации Apple, намеченной на осень 2019 года.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Россия и Сирия продолжат бомбить террористов в Идлибе, заявил Вершинин
Россия совместно с сирийскими правительственными войсками и в координации с Турцией будет продолжать реагировать на вылазки террористов в сирийском Идлибе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Футбол
Шевченко рассчитывает в будущем стать главным тренером «Милана»
Шевченко провел за «Милан» 226 матчей, в которых забил 127 голов.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Художник показал ранний концепт Думсдэя для «Бэтмен против Супермена». Выглядит по-комиксному
Художник Джерад Маранц опубликовал у себя в инстаграме ранние концепты Думсдэя для фильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена».
Обновлено в 03:00
Наука
Предложен новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью
Научными сотрудниками из Великобритании предложен новый тип виртуальных денег «S-money» с повышенной безопасностью.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Людей забросали камнями возле Кривого Рога по пути на празднование Дня Победы
Обновлено в 03:44
Общество
Годовой доход Собянина вырос на миллион рублей
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»
«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Общество
Депутат предложил нанести на интернет-карты все памятники и мемориалы ВОВ
Депутат Госдумы от Кемеровской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Антон Горелкин предложил нанести на электронные карты, в том числе сервисов Google и Яндекс, все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.
Обновлено в 01:15
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28