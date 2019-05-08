Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолтРБК вчера в 20:48

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Об этом свидетельствует исследование Bloomberg.
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Bloomberg предрек Китаю самый крупный дефолт в истории

Газета.Ru00:02

Bloomberg: Китай вскоре столкнется с крупнейшим дефолтом в истории

Московский Комсомолецвчера в 22:58

Китаю пообещали крупнейший в истории дефолт

Телеканал 360°вчера в 22:14

Агентство «Блумберг» полагает, что Китай на грани крупнейшего в его истории дефолта

Эхо Москвывчера в 22:15

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

РБКвчера в 20:48

Китаю предсказали крупнейший в истории дефолт

Lenta.ruвчера в 10:11

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Трудвчера в 12:05
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Кино

Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку

Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Валенсия – Арсенал. Георгий Черданцев: «Валенсия выиграет»

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на ответные матч 1/2 финала Лиги Европы Валенсия – Арсенал.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:21
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Политика

WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено вчера в 03:49
Шоу-бизнес

Ксению Собчак застукали с сигаретой

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Общество

Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га

Обновлено 07 мая в 23:40
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.
Обновлено 07 мая в 04:58
Политика

Комитет сената решил допросить сына Трампа

В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

Президент назначил нового главкома ВМФ

Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено вчера в 07:21
Общество

Минтруд подготовил график выходных на 2020 год

Как следует из пояснительной записки, данный график был составлен, поскольку в 2020 году некоторые праздничные дни совпадают с выходными.
Обновлено 07 мая в 11:51
Армия и оружие

САА освободила от террористов Кафр-Набуду на севере Хамы

Сирийская арабская армия (САА) освободила город Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама от террористов.
Обновлено вчера в 11:19
Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено 07 мая в 04:10
Наука

В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком

Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено 07 мая в 03:20
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