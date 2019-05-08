Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолтРБК вчера в 20:48

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Об этом свидетельствует исследование Bloomberg.
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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

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