с чего всё началось

Агентство напоминает, что Косатый наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару США во втором квартале 2019 года. Теперь же он считает, что до конца декабря 2019 рубль подешевеет на 9% и доллар США будет стоить порядка 69 рублей.

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

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Музыка Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.

Происшествия Протаранивший толпу в Шарлоттсвилле получил 419 лет тюрьмы Пожизненное тюремное заключение получил протаранивший толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года неонацист Джеймс Алекс Филдс.

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