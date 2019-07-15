Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 годаREGNUM 16:34
Агентство напоминает, что Косатый наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару США во втором квартале 2019 года. Теперь же он считает, что до конца декабря 2019 рубль подешевеет на 9% и доллар США будет стоить порядка 69 рублей.
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Политика
Украина продлила эмбарго на российские товары
Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России.
Обновлено в 13:02
Транспорт
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД
Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД).
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Интернет
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено в 11:33
Футбол
Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»
Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.
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Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
Обновлено в 01:25
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Наука
Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Спорт
Шубенков восстановился после травмы колена
Обновлено в 16:46
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и пресекли деятельность на территории Ростовской области ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 09:51
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве
В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).
Обновлено в 11:24
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Спорт
Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge
Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.
Обновлено в 17:03
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса
Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено в 01:48
Кино
Ремейк «Кошмара на улице Вязов» снимет Александр Ажа
Александр Ажа, известный как автор хорроров «Зеркало» и «Рога», снимет ремейк культового «Кошмара на улице Вязов».
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Космос
Британцы хотели отправить человека на Луну раньше США и СССР
Обновлено в 14:07
Политика
Временным и.о. главы Пентагона стал министр ВМС Ричард Спенсер
Министр ВМС США Ричард Спенсер временно стал исполняющим обязанности министра обороны страны после того, как кандидатура его предшественника Марка Эспера была выдвинута Белым домом для назначения на должность главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 17:11