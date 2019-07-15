с чего всё началось

Агентство напоминает, что Косатый наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару США во втором квартале 2019 года. Теперь же он считает, что до конца декабря 2019 рубль подешевеет на 9% и доллар США будет стоить порядка 69 рублей.

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Политика Украина продлила эмбарго на российские товары Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России.

Транспорт В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Шоу-бизнес Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.

Происшествия Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.

Происшествия Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Футбол Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя» Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.

Наука Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.

Происшествия Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и пресекли деятельность на территории Ростовской области ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*.

Политика ЕС одобрил санкции в отношении Турции Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Политика МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.

Происшествия Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Спорт Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.

Общество «Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».

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Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.