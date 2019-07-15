с чего всё началось

Агентство напоминает, что Косатый наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару США во втором квартале 2019 года. Теперь же он считает, что до конца декабря 2019 рубль подешевеет на 9% и доллар США будет стоить порядка 69 рублей.

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Наука Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Экономика Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4% Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.

Армия и оружие СМИ: переговоры враждующих йеменских сторон прошли на корабле ООН в Красном море Как сообщил телеканал Al Mayadeen, делегации враждующих сторон провели в воскресенье переговоры при посредничестве датского генерала Мишеля Анкера Лоллесгора, который возглавляет группу наблюдателей ООН по контролю за прекращением огня в порту Ходейда.

Общество Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.

Здоровье Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению Северной столицы организовать работу городских поликлиник таким образом, чтобы граждане могли проходить диспансеризацию по субботам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Смольного.

Армия и оружие В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста Крымский мост надежно защищен от возможных провокаций со стороны Украины, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.

Авто Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019 года Издание InsideEV составило топ 10 самых продаваемых электромобилей в США в первой половине этого года.

Общество Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.

Наука Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.

Политика Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Технологии Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.

Армия и оружие РФ и Индия договорились уйти от доллара в сделках с вооружением Москва и Нью-Дели договорились об отказе от доллара, сообщает 15 июля Bloomberg со ссылкой на источники в обоих государствах.

Политика Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Политика Украина продлила эмбарго на российские товары Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России.

Культура Эмин Агаларов стал владельцем известного российского издания Популярный российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов стал владельцем российского журнала "ОК!".

Здоровье Московские врачи осмотрели более 200 детей Севастополя По имеющейся информации, в рамках трехдневного визита врачи Морозовской больницы осмотрели более 200 маленьких пациентов с хроническими заболеваниями и тяжелыми диагнозами.

Космос NASA планирует вырастить на МКС перец чили NASA объявило о планах отправить на МКС семена красного перца чили (Capsicum annuum) для выращивания в условиях невесомости.

Транспорт В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Политика Борис Джонсон не поддержит военную операцию США против Ирана Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.

Армия и оружие СЦКК ДНР: ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 294 единицы боеприпасов.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили женится в третий раз Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.