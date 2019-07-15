с чего всё началось

Агентство напоминает, что Косатый наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару США во втором квартале 2019 года. Теперь же он считает, что до конца декабря 2019 рубль подешевеет на 9% и доллар США будет стоить порядка 69 рублей.

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Космос Фото дня: в «сердце» космической спирали На сайте космического телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope) в рубрике «изображение недели» опубликован великолепный снимок объекта с обозначением NGC 2985.

Политика США предложат России новый договор по ядерному оружию Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.

Интернет Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.

Общество Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.

Политика МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.

Армия и оружие Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма» Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.

Политика Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.

Политика Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Технологии Сервис для шифрования биометрии подготовят до конца 2019 года Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.

Общество Правительство утвердило календарь праздничных дней на 2020 год Не стоит забывать про День народного единства 4 ноября – в 2020 году он выпадает на среду.

Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Политика МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Экономика Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.

Кино Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.

Баскетбол Роуз: Уэстбруку и Хардену больше не придётся делиться мячом с Дюрантом Эксперт НБА Джален Роуз считает, что «Хьюстон Рокетс» получили серьёзное усиление, когда объелинили в одной команде Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.

Политика В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Гаджеты MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.

Кино Ремейк «Кошмара на улице Вязов» снимет Александр Ажа Александр Ажа, известный как автор хорроров «Зеркало» и «Рога», снимет ремейк культового «Кошмара на улице Вязов».

Общество В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер Эксперты оценили качество продуктов шести марок от производителя: «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день».

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.