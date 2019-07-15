Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 годаREGNUM 16:34
Агентство напоминает, что Косатый наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару США во втором квартале 2019 года. Теперь же он считает, что до конца декабря 2019 рубль подешевеет на 9% и доллар США будет стоить порядка 69 рублей.
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Космос
Фото дня: в «сердце» космической спирали
На сайте космического телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope) в рубрике «изображение недели» опубликован великолепный снимок объекта с обозначением NGC 2985.
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Политика
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Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Интернет
Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты
Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Обновлено в 20:12
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено 13 июля в 09:52
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Футбол
Слух о переходе Облака из «Атлетико» в «ПСЖ» появился из-за голкипера «Сочи» Фролова
Вратарь "Сочи" Евгений Фролов рассказал, что из-за него появился слух о переходе голкипера "Атлетико" Яна Облака в "ПСЖ".
Обновлено в 18:17
Технологии
Сервис для шифрования биометрии подготовят до конца 2019 года
Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.
Обновлено в 19:20
Общество
Правительство утвердило календарь праздничных дней на 2020 год
Не стоит забывать про День народного единства 4 ноября – в 2020 году он выпадает на среду.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено в 08:00
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под Dancing Queen
Обновлено в 06:49
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Баскетбол
Роуз: Уэстбруку и Хардену больше не придётся делиться мячом с Дюрантом
Эксперт НБА Джален Роуз считает, что «Хьюстон Рокетс» получили серьёзное усиление, когда объелинили в одной команде Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
Обновлено в 17:36
Политика
В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам
Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Гаджеты
MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель
Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.
Обновлено в 17:13
Кино
Ремейк «Кошмара на улице Вязов» снимет Александр Ажа
Александр Ажа, известный как автор хорроров «Зеркало» и «Рога», снимет ремейк культового «Кошмара на улице Вязов».
Обновлено в 07:26
Общество
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
Эксперты оценили качество продуктов шести марок от производителя: «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено в 15:17
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Обновлено в 17:58