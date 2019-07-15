с чего всё началось

Агентство напоминает, что Косатый наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару США во втором квартале 2019 года. Теперь же он считает, что до конца декабря 2019 рубль подешевеет на 9% и доллар США будет стоить порядка 69 рублей.

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Спорт Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.

Политика Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.

Экономика Facebook раскрыла детали проекта по созданию криптовалюты Криптовалюта Libra, создаваемая Facebook и еще десятками компаний по всему миру, задумана, чтобы любой пользователь Messenger, WhatsApp или приложения Calibra мог мгновенно перевести свои средства другому пользователю через электронный кошелек за минимальную стоимость, следует из текста показаний главы Calibra Facebook Дэвида Маркуса, опубликованных на сайте сената США в понедельник.

Политика МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.

Политика Временным и.о. главы Пентагона стал министр ВМС Ричард Спенсер Министр ВМС США Ричард Спенсер временно стал исполняющим обязанности министра обороны страны после того, как кандидатура его предшественника Марка Эспера была выдвинута Белым домом для назначения на должность главы Пентагона на постоянной основе.

Происшествия В Азербайджане умерла одна из пострадавших при падении ветки дерева Одна из 19 пострадавших в результате падения ветки дерева в городе Шеки на северо-западе Азербайджана скончалась.

Армия и оружие СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».

Шоу-бизнес Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.

Политика Евросоюз одобрил санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Общество Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Музыка Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.

Здоровье В Краснодарском крае работает более 650 ФАПов и 250 ВОПов На территории Краснодарского края работает свыше 650 фельдшерско-акушерских пунктов и более 250 офисов врача общей практики.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Общество Студенты Высшей школы экономики против выдвижения «кандидата от университета» Студенты, сотрудники и выпускники Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) написали открытое письмо проректору вуза и кандидату на выборах в Мосгордуму Валерии Касамаре.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Гаджеты Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.

Культура Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.

Наука Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).

Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Общество Заключенным в Британии начнут выдавать ключи от камер Заключенным в Великобритании начнут выдавать ключи от камер в награду за хорошее поведение.

Шоу-бизнес Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.

Происшествия Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.