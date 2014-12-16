Финансы
Bloomberg предрек второе подряд снижение ключевой ставки ЦентробанкаДавыдов.Индекс 02:50
Аналитики агентства Bloomberg выразили убежденность в том, что Банк России на предстоящем 26 июле заседании совета директоров снизит ключевую ставку — второй раз подряд с начала лета. По мнению экспертов, предстоит снижение с 7,5 до 7,25% — на четверть процентного пункта, как в июне.
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Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).РБК00:00
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