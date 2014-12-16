Финансы

Bloomberg предрек второе подряд снижение ключевой ставки ЦентробанкаДавыдов.Индекс 02:50

Аналитики агентства Bloomberg выразили убежденность в том, что Банк России на предстоящем 26 июле заседании совета директоров снизит ключевую ставку — второй раз подряд с начала лета. По мнению экспертов, предстоит снижение с 7,5 до 7,25% — на четверть процентного пункта, как в июне.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).
РБК00:00

Подробнее о событии

Банк России притормозит рубль

Lenta.ru11:07

Центробанк сделает деньги дешевле

News.ru01:15

Опять 25: аналитики ждут нового снижения ключевой ставки

Банки.рувчера в 17:00

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

РБК00:00

АК БАРС Финанс: ЦБ РФ на предстоящем заседании снизит ключевую ставку на 25 б.п

Finam.Ru04:03

Аналитик: ЦБ РФ понизит ставку, но даст «осторожный комментарий»

Росбалтвчера в 10:38

Проценты хорошо пошли

Российская газета22 июля в 11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Футбол

Обианг променял «Вест Хэм» на «Сассуоло»

Уже экс-полузащитник "молотобойцев" Педро Обианг перебрался в Италию, где будет защищать цвета "Сассуоло".
Обновлено в 16:44
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество

Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров

Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено 22 июля в 19:15
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Политика

В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено в 23:22
Происшествия

На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео

Обновлено в 03:51
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено в 18:34
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 11:11
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СПБ), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 21:08
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 21:55
Шоу-бизнес

Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны

Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Кино

Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 06:12
Авто

Контрабандный суперкар Ferrari 360 Spider раздавили бульдозером

По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте, огромный бульдозер демонстративно раздавил итальянский суперкар Ferrari 360 Spider, который попал в страну нелегальным путем.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

55-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в провокационном купальнике

Большинство поклонников не смогли обойти вниманием стройную и подтянутую фигуру 55-летней бизнесвумен.
Обновлено в 13:50
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери

Обновлено в 17:09
Происшествия

Водителя скорой, по вине которого погибла беременная женщина, поместили под домашний арест

Обновлено в 22:36
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности

КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.
Обновлено в 18:51
Политика

Борис Джонсон станет премьер-министром Британии

Джонсон станет премьер-министром страны в среду – после того, как Тереза Мэй, действующий премьер, сложит свои полномочия.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций

Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено 22 июля в 09:28
Политика

«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Экология

Режимы «черного неба» из-за красноярских пожаров назвали незаконными

Ранее несколько десятков тысяч россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 22:08
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Общество

Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

Обновлено в 06:38
Культура

Определен лонг-лист Букеровской премии

В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено в 21:48
Главное