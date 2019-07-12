Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьеромКоммерсантъ 11:31

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
с чего всё началось
Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, для того чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока в 2024 г., сообщает
 Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
Ведомости08:40

Подробнее о событии

Bloomberg: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы сохранить Путина у власти

Дождь09:26

Bloomberg: Кремль планирует изменить избирательное законодательство для Госдумы и сохранить у власти Путина

Эхо Москвы12:00

Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года

РБК10:28

Bloomberg: В окружении Путина готовят реформу для сохранения власти после 2024 года. Мнение самого президента об этих планах неизвестно

Фонтанка.Ру10:10

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Коммерсантъ11:31

Bloomberg: Кремль может провести парламентскую реформу для сохранения Путина у власти

Ведомости08:40

Bloomberg узнал о готовящейся реформе, которая позволит Путину остаться у власти после 2024 года

Forbes07:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

Обновлено в 07:32
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Авто

В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»

На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский помиловал осужденного в России заключенного

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.
Обновлено в 12:09
Политика

Медведев объяснил решение снизить НДС на фрукты и ягоды

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о снижении НДС на плодово-ягодные до 10%, так как фрукты и ягоды длительное время облагались более высоким налогом.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике

На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

Обновлено в 08:39
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено в 04:29
Политика

На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив

Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
Обновлено в 06:35
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Авто

Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов

Обновлено в 09:08
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепропетровска из-за моста через Днепр

Обновлено в 09:33
Политика

Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 11:24
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Происшествия

Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства

Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Песков опроверг сообщения о финансировании Москвой итальянской партии

В Кремле категорически отвергают предположения о якобы переговорах представителей России с представителями итальянской партии "Лига" о ее финансировании.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное