Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьеромКоммерсантъ 11:31
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, для того чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока в 2024 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.Ведомости08:40
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