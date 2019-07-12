Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

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