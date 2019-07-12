Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьеромКоммерсантъ вчера в 11:31
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, для того чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока в 2024 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.Ведомостивчера в 08:40
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Кремлевская администрация, по некоторым данным, обсуждает вариант парламентской реформы
Эхо Москвывчера в 21:04
Bloomberg: Кремль может провести парламентскую реформу для сохранения Путина у власти
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
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