Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. Совокупный капитал 500 крупнейших предпринимателей из списка Bloomberg Billionaires Index уменьшился до 4,7 триллиона долларов.

Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год

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