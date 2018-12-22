Экономика
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. Совокупный капитал 500 крупнейших предпринимателей из списка Bloomberg Billionaires Index уменьшился до 4,7 триллиона долларов.
РИА Новостивчера в 00:40
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 14:42
Финансы
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников
В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам
Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам.
Обновлено в 13:00
Финансы
Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации
Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году
В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.
Обновлено в 00:00
Экономика
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
Экономика
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено вчера в 05:51
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Экономика
Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году
Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено 21 декабря в 07:48
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Экономика
Минтранс заявил о стабильном финансовом положении Utair
Накануне стало известно, что Utair, которая является пятой по пассажиропотоку авиакомпанией, в рамках реструктуризации кредитов приостановила выплаты по части долговых обязательств.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
Торговый оборот Северной Кореи резко снизился из-за санкций ООН
Санкции, введённые Советом Безопасности ООН в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР, негативно сказались на внешней торговле этой страны.
Обновлено 21 декабря в 10:41
Экономика
Минтруд увеличит размер больничного для богатых
Рассчитывать на прибавку к больничному могут только работники со стажем свыше восьми лет и белой зарплатой в 72 тысячи рублей, сообщает «РГ» со ссылкой на Минтруд.
Обновлено в 13:49