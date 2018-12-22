Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. Совокупный капитал 500 крупнейших предпринимателей из списка Bloomberg Billionaires Index уменьшился до 4,7 триллиона долларов.

Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год

Финансы Финансы Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.

Энергетика Энергетика Президент Эквадора повысил цены на бензин на 25% Цены на бензин повышаются в Эквадоре на 25% с 26 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом страны Ленином Морено.

Экономика Экономика Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.

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Экономика Экономика Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании Французская автомобилестроительная корпорация Renault приобрела значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, специализирующемся на производстве электромобилей.

Экономика Экономика Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12% Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Экономика Экономика Токийский суд продлил срок ареста Карлоса Гона на 10 дней Токийский окружной суд принял решение продлить срок ареста бывшего руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона на десять дней – до 1 января 2019 года включительно, передает телеканал NHK.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Экономика Экономика В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Экономика Экономика Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Экономика Экономика Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.

Экономика Экономика Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года