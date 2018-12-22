Экономика

Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
РИА Новости
вчера в 00:40

Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. Совокупный капитал 500 крупнейших предпринимателей из списка Bloomberg Billionaires Index уменьшился до 4,7 триллиона долларов.
РИА Новостивчера в 00:40

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Богатейшие люди мира за минувший год потеряли более полутриллиона долларов

Эхо Москвывчера в 06:00

Bloomberg оценило потери богатейших люди мира в $511 млрд

Коммерсантъвчера в 04:22

Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год

РИА Новостивчера в 00:40

Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год

РБК21 декабря в 23:05

Подсчитаны потери богатейших людей мира за 2018 год

Взгляд.ру21 декабря в 22:20

Самые богатые люди мира обеднели за год на 511 млрд долларов

Вести.Ru21 декабря в 20:48

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $511 млрд в 2018 году

ТАСС21 декабря в 20:45
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Финансы

Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации

Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено вчера в 10:32
Энергетика

Президент Эквадора повысил цены на бензин на 25%

Цены на бензин повышаются в Эквадоре на 25% с 26 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом страны Ленином Морено.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга

Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика

Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков

Обновлено вчера в 11:28
Экономика

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Французская автомобилестроительная корпорация Renault приобрела значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, специализирующемся на производстве электромобилей.
Обновлено вчера в 02:11
Экономика

Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%

Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика

Токийский суд продлил срок ареста Карлоса Гона на 10 дней

Токийский окружной суд принял решение продлить срок ареста бывшего руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона на десять дней – до 1 января 2019 года включительно, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:57
Энергетика

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Экономика

В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение

Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено 21 декабря в 20:15
Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 13:04
Экономика

Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран

Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено 21 декабря в 14:39
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Обновлено 21 декабря в 08:49
Экономика

Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов

Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено 20 декабря в 16:05
Экономика

Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года

Обновлено 21 декабря в 09:40
Финансы

Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар

Если же негативные факторы сойдутся и приведут к идеальному шторму для рубля, он вполне может обрушиться и до 80 за доллар в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:02
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