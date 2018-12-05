с чего всё началось

Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%. Если доверие к итальянской экономике иссякнет, страна может вступить в период продолжительной рецессии, а ее кредитный рейтинг понизится, из-за чего могут начаться проблемы в отношениях с ЕЦБ.

Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году

Энергетика Энергетика Министры ОПЕК+ согласились с необходимостью снижения добычи нефти Министры стран ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета в среду согласились с необходимостью снижения добычи нефти, в том числе Россия.

Экономика Экономика Сбербанк ограничил переводы денег по номеру телефона Клиенты Сбербанка смогут осуществить переводы денег по номеру телефона только на дебетовые карты, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Экономика Экономика Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара "Комиссия призывает государства-члены включить в свои межправительственные соглашения с третьими странами типовое положение, разработанное комиссией, связанное с использованием евро в качестве валюты по умолчанию", - говорится в рекомендациях.

Экономика Экономика Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 5 декабря.

Энергетика Энергетика «Газпром» вывел крупнейшее месторождение на проектную мощность «Газпром» 5 декабря запустил третью очередь Бованенковского месторождения, одного из крупнейших месторождений, разрабатываемых компанией.

Экономика Экономика Россиянам могут уменьшить выплаты по ипотеке на срок до года Ранее сообщалось, что Банк России предложил разрешить россиянам приостанавливать выплаты по ипотеке, если они оказались в тяжелой финансовой ситуации.

Экономика Экономика Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger Правительство РФ в очередной раз не согласовало сделку по продаже Schlumberger блокпакета крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company.

Экономика Экономика Власти Москвы одобрили повышение ставок на услуги ЖКХ с 2019 года Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.

Экономика Экономика Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.

Энергетика Энергетика Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении на сайте DEA.

Экономика Экономика Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2% Потребительские цены в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2018 года выросли на 0,2%, сообщает Росстат.

Экономика Экономика Таксистам пересчитывают зарплату Департамент транспорта Москвы рекомендует сервисам ориентироваться на среднемесячную зарплату водителя автобуса, составляющую около 65 – 70 тыс. руб. Представители агрегаторов такси напоминают, что являются лишь посредниками между пассажирами и перевозчиками.

Экономика Экономика Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании «О1 груп финанс» (входит в O1 Group бизнесмена Бориса Минца).

Экономика Экономика К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»