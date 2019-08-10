Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM вчера в 01:50
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Гаджеты
AMD объяснила, что означает параметр Max Boost Clock у новейших процессоров Ryzen 3000
Как видим, в случае Ryzen 7 3700X максимальная частота одного из ядер достигает 4,375 ГГц при 4,4 ГГц, заявленных в спецификациях в качестве Max Boost Clock.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Петербурге задержан мошенник, выманивший у дагестанца 12 млн рублей
Сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали злоумышленника, который похитил у уроженца Дагестана 12 миллионов рублей, предназначавшихся для покупки квартиры в Северной столице.
Обновлено в 03:06
Кино
Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме
Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Политика
Порошенко пришел на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»
Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Общество
Никита Белых рассказал о работе в колонии
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.
Обновлено в 03:06
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Футбол
Агент Рибери: со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку
Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского "Локомотива".
Обновлено в 02:45
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Tesla попала в ДТП на МКАД и загорелась
Автомобиль Tesla врезался в эвакуатор в Москве, после чего загорелся. Пострадали три пассажира «Теслы».
Обновлено 10 августа в 16:59
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми
Роспотребнадзор советует внимательно смотреть на содержание сахара в сухих завтраках, так как потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от суточной нормы калорий.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Авто
Новый Nissan Juke вновь замечен на тестах
Кроссовер Nissan Juke нового поколения, премьера которого состоится 3 сентября на автосалоне во Франкфурте, снова замечен на тестах в камуфляже.
Обновлено в 01:49
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская тайно развелась с мужем
36-летняя актриса шоу Comedy Woman и певица Надежда Ангарская стала свободной женщиной еще в апреле этого года, но продолжает скрывать развод.
Обновлено в 02:33
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Три человека погибли во время пожара в Вологодской области
"Пожар произошел в частном доме При разборе завалов обнаружены тела трех человек, проживающих в доме", - сообщил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 22:46
Наука
У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
ВМС КСИР: Иран может задерживать любое судно в Персидском заливе
Власти Ирана могут задержать любое иностранное судно в любое время, даже если его сопровождают американские или британские военные корабли, заявил накануне, 11 августа, командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.
Обновлено в 02:47
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Происшествия
Глава Бурятии назвал причину лесных пожаров в регионе
Обновлено в 03:05
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09