Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ вчера в 18:49
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
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Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области, судоходство временно приостановлено.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II»
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Крыму
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» в матче первого тура Лиги 1
Футбольный клуб «Сент-Этьен» одолел футболистов команды «Дижон» в матче первого тура французской Лиги 1.
Обновлено в 00:22
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено 09 августа в 05:24
Футбол
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенства
Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей Донбасса
Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе — по мирным жителям.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено вчера в 12:20
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Общество
Пугающая деталь на снимке девочки едва не стоила ей жизни
Правда, основное внимание пользователей привлекла запечатленная на снимках змея, сползающая с дерева, а также пугающая близость рептилии и ребенка.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Ученые назвали лучшие натуральные средства для похудения
Обновлено вчера в 06:44
Наука
Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких
Исследователи обнаружили уникальный белок Lynх1, расположенный в тканях легких, с помощью которого можно остановить развитие онкологии.
Обновлено вчера в 03:13
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук планируют сыграть свадьбу
Скорее всего, торжество пройдет в начале сентября. Андреева и Бондарчук не комментируют появившиеся в прессе слухи.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения местной прессы.
Обновлено вчера в 09:19
Кино
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Премьера фильма "Охота" (The Hunt) была запланирована на 27 сентября.
Обновлено в 00:28
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41