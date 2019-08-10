25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Происшествия 10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.

Происшествия Свадебного стрелка задержали под Петербургом «Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Общество В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ).

Общество Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.

Общество Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Гаджеты Samsung и Xiaomi представили 108-мегапиксельный сенсор камеры Samsung ISOCELL Bright HMX представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, созданный в результате тесного сотрудничества южнокорейского производителя с Xiaomi.

Технологии Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.

Политика Супрун назвала правильный вариант своего имени Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Общество В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Общество «Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек В Госдуме планируют отрегулировать планы по регулированию аптечной деятельности.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Общество Иркутские школьники уехали из антисанитарной «Лесной сказки» В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Происшествия Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.

Происшествия Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.