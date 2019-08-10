Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ 10 августа в 18:49
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
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