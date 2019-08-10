Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ вчера в 18:49
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Культура
Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек
Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.
Обновлено в 08:39
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции
Руководитель группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей.
Обновлено в 09:30
Культура
В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона
В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.
Обновлено в 09:47
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Употребление кофеина связали с увеличенным риском мигрени
Оказалось, что такая связь между употреблением кофеина и приступами мигрени действительно есть.
Обновлено 09 августа в 10:34
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье
В Тулуне построили временный приют для бродячих животных
Обновлено в 07:09
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Космос
К Земле приближается огромный астероид
К Земле приближается огромный астероид размером с небоскреб. Скорость его движения 16 772 км/ч.
Обновлено 09 августа в 02:26
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Происшествия
Священник едва не убил ребенка во время крещения в Гатчине
Крещение годовалого ребенка в Гатчине Ленинградской области вызвало общественный резонанс.
Обновлено в 09:39
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
NI: в морской войне с Россией силы США будут уничтожены в первые часы
По словам автора материала, США повезло, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы, поскольку в противном случае они были бы очень быстро уничтожены российскими подлодками, ракетными комплексами, ракетными катерами и авиацией морского базирования, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс "Кинжал".
Обновлено в 06:04
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
В полиции Норвегии заявили, что инцидент со стрельбой в мечети, произошедший 10 августа в муниципалитете Берум, будет расследоваться как попытка теракта.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Жертвами наводнений в Индии стали более 100 человек
По меньшей мере 104 жителя Индии погибли в результате наводнений, вызванных муссонными ливнями. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Политика
Клинцевич назвал клоунадой протест Киева из-за поездки Путина в Крым
В разговоре с «360» сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал такой шаг продолжающейся клоунадой властей страны, которые действуют по указаниям извне.
Обновлено в 06:12