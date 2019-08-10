Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ вчера в 18:49
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:41, Вашингтон
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
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Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Секретная ракета в Архангельской области унесла жизни пятерых
Стало известно, что в результате взрывов под Ачинском, расположенным в Архангельской области, погибли 5 человек.
Обновлено вчера в 04:04
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
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Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
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Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
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Обновлено в 14:16
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Армия и оружие
Как врачи Главного клинического госпиталя Росгвардии спасают больных
Квалификация врачей, современное оборудование и передовые методики помогают возвращать в строй больных, прибывших в Подмосковье со всей России: от Калининграда до Чукотки, от Кольского полуострова до Крыма.
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Единоборства
Терновой стал третьим на чемпионате Европы в прыжках в воду с вышки
Российский спорстмен Руслан Терновой занял третье место в прыжках с вышки на завершившемся чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Обновлено в 10:05
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Волейбол
Семёнов и Лешуков вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу
Обновлено в 07:16
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
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Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
Обновлено в 13:28
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
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Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Политика
Украинская прокуратура провела обыски на танкере «Мария» в Херсоне
Обыски на танкере «Мария» провели сотрудники подконтрольной Киеву «прокуратуры Автономной республики Крым», сообщил Telegram-канал ведомства.
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