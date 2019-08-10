Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ вчера в 18:49

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

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РЕН ТВвчера в 14:28

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РИА Новостивчера в 16:08

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
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