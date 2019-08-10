Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъвчера в 18:49

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

РЕН ТВвчера в 14:28

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:45, Вашингтон
Происшествия

В Волгоградской области задержали сбежавших из психбольницы осужденных

Обновлено в 10:45
Происшествия

Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59
Наука

В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая

Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.
Обновлено 08 августа в 14:14
Происшествия

Волонтера от партии «Яблоко» задержали по делу о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет РФ задержал волонтера от партии "Яблоко" Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

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Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Энергетика

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Политика

Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления

Газета уже расценила слова королевы как "одно из самых резких политических заявлений" за все 67-летнее нахождение на троне.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Обновлено в 10:19
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Политика

Бывшие партнеры по коалиции в Австрии хотят объединиться с партией Курца

Руководство Австрийской партии свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), распавшуюся в связи со скандальным видео с участием бывшего лидера АПС и экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, заявил нынешний глава АПС Норберт Хофер.
Обновлено в 11:36
Футбол

Салах сфотографировался с юным фанатом, врезавшимся в столб

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сфотографировался с юным фанатом, который врезался в фонарный столб, пытаясь догнать машину футболиста, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском

В Красноярском крае после новых взрывов на военном складе под Ачинском медпомощь оказали 17 пострадавшим.
Обновлено в 10:35
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Обновлено в 11:36
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Культура

В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона

В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.
Обновлено в 09:47
Хоккей

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Обновлено 09 августа в 16:13
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА «Охотник»

Первый полет новейшего беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных БПЛА в России, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".
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Студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой»: посинели конечности, онемел рот

С недавних пор некоторые медики даже стали называть подобное состояние «синдромом Юлии Началовой» — артистка также стремительно умерла от сепсиса.
Обновлено в 09:26
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Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек

Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Во Флориде задержан угрожавший устроить стрельбу в магазине Walmart

Подозреваемый угрожал устроить стрельбу в супермаркете сети Walmart.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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Хоккей

ХК «Барыс» в пятый раз стал победителем Кубка президента Казахстана

Обновлено в 10:00
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Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»

Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
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Происшествия

В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра

Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Обновлено в 09:55
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