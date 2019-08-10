Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мираREGNUM 01:50
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Обновлено вчера в 11:35
Интернет
Нейросеть научили создавать аниме-персонажей из селфи
Группа южнокорейских исследователей из NCSoft предложила метод преобразования простого селфи в персонажа аниме Как отмечается, новый метод «U-GAT-IT» дает визуально лучшие результаты по сравнению с другими.
Обновлено 09 августа в 09:41
Игры
Ролик о Mega Drive Mini и стилбуки Cyberpunk 2077 в РФ: лучшее на Игромании за неделю
Прошедшая неделя была богата на события в игровом мире.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.
Обновлено в 08:08
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Авто
Беспилотник исполнил роль свадебного кортежа в Иннополисе
Накануне в Татарстане прошла первая в России свадьба, на которой кортеж новобрачных состоял из одного-единственного транспортного средства.
Обновлено в 00:00
Футбол
Цорн отправился во Францию на переговоры по новичкам «Спартака»
Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», «красно-белые» намерены найти замену бразильцу Фернандо, который подписал контракт с китайским «Бэйцзин Гоань».
Обновлено в 08:30
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Ругани может продолжить карьеру в «Роме»
"Рома" планирует арендовать игрока с последующим правом выкупа за 25 миллионов евро.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение средств Берлином на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны, пишет «Шпигель».
Обновлено 09 августа в 04:21
Политика
Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
Обновлено в 08:00
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
Шарлия: М. Фернандес легко может играть в «Барселоне», он — Месси правой бровки
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41